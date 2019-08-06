Рустам Минниханов уволил двух членов ЦИК Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов освободил от обязанностей членов регионального Центризбиркома с правом решающего голоса Рияза Минзарипова (является первым проректором Казанского федерального университета) и Виталия Смирнова (возглавляет отделение Российской партии пенсионеров за социальную справедливость). Соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.

Ранее господа Минзарипов и Смирнов написали заявления о досрочном сложении полномочий. При этом господин Смирнов по закону не может продолжать работу в ЦИКе, поскольку на выборах в Госсовет возглавил партсписок Российской партии пенсионеров.

Ожидается, что президент назначит двух новых членов комиссии.

Выборы в республиканский парламент состоятся 8 сентября.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"