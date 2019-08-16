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Подрядчик заменит засохшие зеленые насаждения у «Ростов-Арены» за свой счет

Компания «Крокус Интернешнл», которая занималась обустройством территорий восточного и западного подходов к «Ростов-Арене», приняла решение за свой счет высадить новые растения взамен погибших. Об этом сообщается в письме прокуратуры Ростовской области, направленном депутату областного парламента Евгению Федяеву. Работа начнется в августе-сентябре этого года.

Депутат пожаловался в прокуратуру на гибель зеленых насаждений у «Ростов-Арены» из-за отсутствия полива в начале июля этого года. Господин Федяев попросил в письме дать правовую оценку действиям должностных лиц и привлечь виновных к ответственности.

Поводом для обращения депутата в прокуратуру стало сообщение ОНФ, что территории аллеи у стадиона «Ростов-Арена» погибла большая часть газона, кустарников и зеленых насаждений, высаженных в 2018 году. Процент гибели газона составил 100%, кустарников - 90%, остролистных кленов - 95%, дубов - 30%, ив - 50%, можжевельников- 50%, туй — 30%.

Дарья Голякова


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