Областной депутат пожаловался в прокуратуру на гибель насаждений в Левобережном парке

Депутат областного парламента пожаловался в прокуратуру на гибель зеленых насаждений в Левобережном парке, сообщает пресс-служба Ростовского регионального отделения партии. Причиной гибели растений стало отсутствие регулярного полива. Депутат просит дать правовую оценку действиям должностных лиц и привлечь виновных к ответственности.

«Упадническое состояние парка, на постройку которого ушли колоссальные бюджетные деньги, очень вероятно, является результатом бездействия чиновников, а кого именно, должна разобраться прокуратура. Столь халатное отношение к объектам культуры и отдыха, которых в нашем городе и так невероятно мало, влечёт за собой не только падение туристической привлекательности,но и колоссальные убытки областному бюджету, ведь озеленять парк придется повторно» — передает пресс-служба слова господина Федяева.

Поводом для обращения депутата в прокуратуру стало сообщение ОНФ, что территории аллеи у стадиона «Ростов-Арена» погибла большая часть газона, кустарников и зеленых насаждений, высаженных в 2018 году. Процент гибели газона составил 100%, кустарников - 90%, остролистных кленов - 95%, дубов - 30%, ив - 50%, можжевельников- 50%, туй — 30%.

Дарья Голякова