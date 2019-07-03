В Аллее у «Ростов-Арены» погибла большая часть зеленых насаждений

На территории аллеи у стадиона «Ростов-Арена» погибла большая часть газона, кустарников и зеленых насаждений, высаженных в 2018 году, сообщает пресс-служба ОНФ в Ростовской области.

При выезде на место активисты обнаружили, что процент гибели газона составил 100%, кустарников - 90%, остролистных кленов - 95%, дубов - 30%, ив - 50%, можжевельников- 50%, туй — 30%.

По регламенту процент гибели насаждений для деревьев без кома составляет 15%, с комом - 4%, кустарников без кома - 12%, с комом - 3%, цветов- 5%. В ОНФ считают, что растения погибли из-за отсутствия полива.

Дарья Голякова