Самолет Utair вернулся во Внуково из-за попадания птицы в лобовое стекло

Самолет авиакомпании Utair (38,8% акций принадлежит Ханты-Мансийскому автономному округу), выполнявший рейс Москва—Уфа, вернулся в аэропорт Внуково из-за попадания птицы в лобовое стекло, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«Стекло целое. Посадка благополучная»,— сообщили в пресс-службе. Вылет резервного борта в Уфу запланирован на 15:30.

15 августа самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс U6178 Москва—Симферополь, после столкновения со стаей чаек аварийно сел в кукурузном поле в Раменском районе (Московская область). На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек, из них 19 детей. Действия командира Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина признаны образцовыми, экипаж могут представить к госнаградам.

Подробнее о произошедшем — в материале “Ъ” «Самолет оказался в отчаячном положении»

Как Екатеринбург отреагировал на подвиг пилотов — в материале “Ъ-Урал” «Посадка в Подмосковье отозвалась на Урале»