Свалку у аэропорта Жуковский планируют ликвидировать к 2020 году

Незаконную свалку у озера Глушица рядом с Жуковским планируется ликвидировать в 2020 году, сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин. Он подчеркнул, что по берегам озера «сложилась, безусловно, неблагоприятная экологическая ситуация».

«Никакого нового завоза мусора туда не производится, а старый — постепенно убирается. Задача в том, чтобы увеличить темпы этой работы, чтобы ускорить эту работу, изыскать дополнительные ресурсы. Сделать так, чтобы эта работа была завершена в самой ближайшей перспективе»,— приводит «РИА Новости» слова господина Куракина.

По итогам совместного рейда с Росприроднадзором по ЦФО министр отметил, что в этом году для уборки территории средства будут найдены совместно с администрацией города Жуковский. По ее подсчетам, на эти цели потребуется 90–110 млн руб.

Предположительно именно свалка привлекла стаю птиц, из-за которых накануне самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» (U6178 Москва—Симферополь) был вынужден совершить жесткую посадку на кукурузном поле. Он вылетел с аэродрома Жуковский, но через несколько секунд после отрыва от земли самолет попал в большую стаю сизых чаек. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. За помощью к медикам обратились 75 человек, жертв удалось избежать. МАК уже приступила к расшифровке черных ящиков.

Подробнее — в материале “Ъ” «Самолет оказался в отчаячном положении».