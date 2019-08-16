Госкомпании пополнили бюджет Татарстана на 113 млн рублей дивидентов

В 2018 году государственные компании перечислили в бюджет Татарстана 113 млн руб. дивидентов по акциям, находящимся в собственности правительства республики, говорится в сообщении минземимущества.

Решения о выплате были приняты на годовых общих собраниях акционеров 16 хозяйственных обществ с госучастием. Дивиденты по акциям,находящимся в госсобственности, компании должны были выплатить до 1 сентября этого года, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Татнефти» планирует выплатить акционерам дивиденды за первое полугодие. Сумма превысила 93 млрд руб.