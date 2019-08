«Татнефть» планирует выплатить акционерам дивиденды за первое полугодие

Совет директоров «Татнефти» вчера на заседании решил вынести на рассмотрение внеочередного собрание акционеров, назначенное на 13 сентября, предложение о выплате дивидендов с прибыли первого полугодия, составившей 93,3 млрд руб.

По сообщению «Интерфакса», на каждую акцию компании предложено выплатить 40,11 руб.

Решено, что на выплаты смогут претендовать акционеры «Татнефти» по состоянию на 19 августа.

Напомним, по итогам 2018 года «Татнефть» решила отдать акционерам всю прибыль - 197,5 млрд руб.

Как писал «Ъ-Казань», прибыль «Татнефти» в первом полугодии снизилась на 0,6%% - до 93,3 млрд руб. При этом выручка «Татнефти» выросла на 9,4%, до 399,7 млрд руб., а прибыль от продаж - на 11,4%, до 134,1 млрд руб. Зато у компании на 9,6% увеличилась себестоимость, достигнув 239,4 млрд руб.

В первом полугодии «Татнефть» увеличила добычу нефти на 3,9% - почти до 14,67 млн тонн.

Правительству Татарстана принадлежит 34% голосующих акций. 24,11% акций владеет The Bank of New York Mellon. Всего в реестре акционеров компании зарегистрировано более 42 тыс. физлиц и юрлиц.

