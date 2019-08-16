Турецкий военный пенсионный фонд готов купить British Steel

Турецкий военный пенсионный фонд OYAK объявил, что ведет эксклюзивные переговоры с британским правительством о покупке компании British Steel. По условиям подписанного соглашения принадлежащий фонду промышленный холдинг Ataer получает исключительное право в течение двух месяцев провести финансово-юридическую экспертизу British Steel. Завершение сделки по приобретению британской компании ожидается к концу года.

Напомним, что British Steel, второй по величине британский производитель стали, обанкротился в мае, не получив от правительства необходимой финансовой поддержки. Из-за банкротства под угрозой оказались около 5 тыс. рабочих мест в самой British Steel и еще около 20 тыс. в компаниях, связанных с ней системой поставок.

В числе тех, кто за последние месяцы присматривался к активам British Steel, были конгломерат Liberty House, принадлежащий уроженцу Индии Сандживу Гупте, и даже российская металлургическая группа Evraz. Однако предпочтение было отдано OYAK, по-видимому, из-за того, что турецкий фонд обещает не разбивать активы British Steel, оставив себе самые перспективные, а остальные продав. Напротив, OYAK, активы которого превышают $18 млрд, намерен вложить $1 млрд в увеличение производительности крупнейшего завода British Steel в Сканторпе (графство Линкольншир).

Алена Миклашевская