FT узнала об интересе Evraz к покупке актива British Steel

Российские металлургическая группа Evraz, крупнейшим акционером которой является бизнесмен Роман Абрамович, заинтересована в приобретении актива British Steel, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их данным, Evraz размышляет о покупке бизнеса во Франции, который поставляет рельсы.

British Steel находится в процессе принудительной ликвидации с прошлого месяца после того, как правительство Великобритании отклонило просьбу о финансовой поддержке. Под угрозой находятся 5 тыс. рабочих мест.

Evraz, который также ведет деятельность в Северной Америке и Европе, отказался предоставить комментарий. Служба банкротств отказалась комментировать «слухи о продажах», сообщив: «Официальный получатель продолжает обсуждать с заинтересованными сторонами варианты сохранения бизнеса».