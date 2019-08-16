Антон Силуанов рассказал о программе социально-экономического развития Курганской области

Первый заместитель председателя правительства России, министр финансов Антон Силуанов прибыл с рабочим визитом в Курганскую область, куратором которой он является. Во время рабочей встречи в правительстве региона господин Силуанов сообщил, что для региона разработана программа социально-экономического развития.

«Региону необходимо стимулировать инвестиции, создание новых производств. Внимание особое уделять тарифам на электроэнергию. Мы разработали ряд программ в рамках образования и медицины. План учитывает конкурентные преимущества. Также затронули развитие сельскохозяйственного направления. Предусматриваем создание особых экономических зон»,- цитирует первого вице-премьера «Область 45». По его словам, в сентябре программа будет внесена в правительство России.

Накануне о программе социально-экономического развития Курганской области врио губернатора Вадим Шумков рассказал президенту Владимиру Путину.