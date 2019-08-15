Шумков представил Путину план социально-экономического развития Курганской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и представил новый план социально-экономического развития региона. Сейчас этот документ проходит процедуру согласования в федеральном министерстве финансов, сообщает пресс-служба правительства Зауралья.

Во время встречи с президентом врио губернатора доложил о текущей ситуации и проблемных вопросам: госдолг бюджета области за последние семь лет вырос в девять раз, на 28% снизилась рождаемость, тарифы на электроэнергию почти в пять раз выше среднероссийского уровня. Глава Зуралья озвучил предложение по переводу части компаний-налогоплательщиков, зарегистрированных в других субъектах, но работающих в Курганской области, в регион. Президент его поддержал, а также одобрил новые меры помощи семьям в регионе: предоставление без торгов земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и личные подсобные хозяйства, домокомплектов, пиломатериала и леса на корню для строительства дома на льготных условиях.

Вадим Шумков попросил поддержки главы государства по увеличению темпов обновления школ региона. Он отметил, что в рамках нацпроекта образование в Курганской области строится новая школа в Кетово и два пристроя к действующим в Сафакулевском и Шадринском районах, однако этого недостаточно. Также во время встречи обсуждались предпринимаемые меры по развитию экономики – создание индустриальных парков, введение льгот для бизнеса, в том числе сельхозтоваропроизводителей. Одной из тем стала корректировка плана газификации региона совместно с ПАО «Газпром» и газификации 10 приграничных районов.