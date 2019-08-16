Второй пилот A321 госпитализирован с ушибами груди

Второй пилот самолета Airbus A321 Георгий Мурзин был госпитализирован после жесткой посадки на кукурузном поле. «У второго пилота ушибы груди, он в больнице, с ним все будет нормально»,— сообщил журналистам коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов (цитата по ТАСС).

Пилоту Георгию Мурзину 23 года. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. В 2018 году был принят на работу в «Уральские авиалинии». Общий налет — более 600 часов.

15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» (U6178 Москва—Симферополь) совершил жесткую посадку на кукурузном поле. Он вылетел с аэродрома Жуковский, но через несколько секунд после отрыва от земли самолет попал в большую стаю сизых чаек. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. За помощью к медикам обратились 75 человек, жертв удалось избежать.

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