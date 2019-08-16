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МАК приступила к расшифровке черных ящиков A321

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к изучению черных ящиков самолета Airbus A321, который совершил жесткую посадку на кукурузном поле. «Специалисты МАК в лаборатории вскрыли ящики, начата работа по расшифровке самописцев»,— рассказал ТАСС представитель комиссии.

15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» (U6178 Москва—Симферополь) совершил жесткую посадку на кукурузном поле. Он вылетел с аэродрома Жуковский, но через несколько секунд после отрыва от земли самолет попал в большую стаю сизых чаек. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. За помощью к медикам обратились 75 человек, жертв удалось избежать.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Подробнее — в материале “Ъ” «Самолет оказался в отчаячном положении».

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