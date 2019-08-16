МАК приступила к расшифровке черных ящиков A321

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к изучению черных ящиков самолета Airbus A321, который совершил жесткую посадку на кукурузном поле. «Специалисты МАК в лаборатории вскрыли ящики, начата работа по расшифровке самописцев»,— рассказал ТАСС представитель комиссии.

Аварийная посадка Airbus A321. Главное Читать далее

15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» (U6178 Москва—Симферополь) совершил жесткую посадку на кукурузном поле. Он вылетел с аэродрома Жуковский, но через несколько секунд после отрыва от земли самолет попал в большую стаю сизых чаек. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. За помощью к медикам обратились 75 человек, жертв удалось избежать.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Подробнее — в материале “Ъ” «Самолет оказался в отчаячном положении».