Суд отказался снять с экс-министра финансов Подмосковья обвинения по 14 эпизодам

Басманный суд Москвы не удовлетворил ходатайство защиты бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова о снятии с него обвинений по 14 из 22 эпизодов из-за истечения срока давности. Бывший чиновник, экстрадированный в начале года из Франции, обвиняется в хищении более 11 млрд руб., он полностью признал вину и исковые претензии потерпевшей стороны.

«Отказать в удовлетворении ходатайства защиты»,— приводит ТАСС решение судьи.

Получасовое заседание суда прошло 14 августа. За это время суд выслушал лишь представителя потерпевшей стороны — правительства Московской области, а также прокурора, которые высказались против ходатайства защиты. Адвокаты предлагали полностью освободить Алексея Кузнецова от ответственности за отмывание похищенных средств.

О деле — в материале “Ъ” «Защита Алексея Кузнецова не нашла понимания в подмосковном правительстве».