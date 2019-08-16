Нижегородское министерство соцполитики будет вести реестр бедных граждан

Министерство социальной политики Нижегородской области будет отвечать за формирование и ведение регионального реестра граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом говорится в постановлении областного правительства, опубликованного на портале правовой информации.

Ранее в Минтруде РФ сообщили, что инициатива ведения подобных реестров поступила от властей регионов, где реализуется пилотный проект по снижению уровня бедности. Участие, напомним, принимают Нижегородская область, Кабардино-Балкарская Республика, Татарстан, Приморский край, Ивановская, Липецкая, Новгородская и Томская области.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, попавшим в реестр семьям будут оказывать персональную помощь в рамках социального контракта. Средства будут выделять из региональных бюджетов с возможностью привлечения федеральных средств.

Напомним, эксперты подсчитали, что в Нижегородской области за чертой бедности находятся 9,5% граждан. Еще 1,2% людей проживают за чертой крайней бедности.

Анастасия Еремина