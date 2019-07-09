В Нижегородской области 1,2% населения находятся за чертой крайней бедности

Нижегородская область оказалась на 20 месте среди 85 субъектов России по уровню доходов населения. За чертой бедности находятся 9,5% нижегородцев, еще 1,2% проживают за чертой крайней бедности.

По результатам исследования «РИА Новости», отношение медианных доходов нижегородцев (сумма, больше и меньше которой получает половина работников) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 1,61. Как ранее стало известно, Нижегородская область вошла в пилотный проект по снижению уровня бедности.

Первое место рейтинга занимают Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа. Отношение медианных доходов к набору товаров и услуг составляет там 3,05, 2,88 и 2,38 соответственно. За чертой бедности проживают 6,2% населения, 10,7% и 9,5% соответственно. За чертой крайней бедности – 0,8%, 1,7% и 1,2%.

В конце рейтинга оказались республики Калмыкия, Алтай и Тыва. Отношение медианных доходов к набору товаров и услуг, соответственно, составляет 0,99, 0,98 и 0,88. За чертой бедности проживают 24,2%, 24,2% и 40,1%, крайней бедности – 3,4%, 4,3%, 9,2%.

За основу были взяты данные Росстата. Методика исследования предполагает, что за чертой бедности находятся те, чьи доходы ниже регионального прожиточного минимума, а за чертой крайней бедности – те, кто получает менее половины прожиточного минимума.

Анастасия Еремина