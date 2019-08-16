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Роскачество назвало признаки фейковых отзывов в интернете

Роскачество дало рекомендации о том, как распознать поддельные отзывы о товарах и услугах в интернете. Организация рекомендует обращать внимание на следующие признаки:

  • эмоциональные слова и фразы («восторг», «самые низкие цены», «самая лучшая компания»);
  • многократное упоминание названия компании;
  • общие фразы без каких-либо деталей;
  • слишком подробное описание товара (детали, на которые вряд ли обратит внимание обычный покупатель);
  • несколько похожих отзывов по стилю и структуре;
  • временной промежуток между отзывами (настоящие появляются в разное время, их нельзя как-то систематизировать);
  • оправдание недостатка покупателем («Звонка от сотрудника пришлось долго ждать, но их можно понять — клиентов так много…»).

Роскачество также советует с осторожностью относиться к отзывам, которые публикуются на сайтах самих компаний-производителей. Есть вероятность, что их могли намеренно придумать. Кроме того, для уверенности нужно изучать большое количество отзывов и при необходимости попробовать связаться с автором отзыва.

Напомним, пять лет назад Антимонопольная служба Италии начала расследование в отношении туристического портала TripAdvisor. Сервис подозревали в недостаточной фильтрации поддельных рецензий.

Подробнее о проблемах сайта читайте в публикации “Ъ FM”.

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