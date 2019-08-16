Роскачество назвало признаки фейковых отзывов в интернете

Роскачество дало рекомендации о том, как распознать поддельные отзывы о товарах и услугах в интернете. Организация рекомендует обращать внимание на следующие признаки:
Роскачество также советует с осторожностью относиться к отзывам, которые публикуются на сайтах самих компаний-производителей. Есть вероятность, что их могли намеренно придумать. Кроме того, для уверенности нужно изучать большое количество отзывов и при необходимости попробовать связаться с автором отзыва.
Напомним, пять лет назад Антимонопольная служба Италии начала расследование в отношении туристического портала TripAdvisor. Сервис подозревали в недостаточной фильтрации поддельных рецензий.
Подробнее о проблемах сайта читайте в публикации “Ъ FM”.
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