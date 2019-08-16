Роскачество назвало признаки фейковых отзывов в интернете

Роскачество дало рекомендации о том, как распознать поддельные отзывы о товарах и услугах в интернете. Организация рекомендует обращать внимание на следующие признаки:

эмоциональные слова и фразы («восторг», «самые низкие цены», «самая лучшая компания»);

многократное упоминание названия компании;

общие фразы без каких-либо деталей;

слишком подробное описание товара (детали, на которые вряд ли обратит внимание обычный покупатель);

несколько похожих отзывов по стилю и структуре;

временной промежуток между отзывами (настоящие появляются в разное время, их нельзя как-то систематизировать);

оправдание недостатка покупателем («Звонка от сотрудника пришлось долго ждать, но их можно понять — клиентов так много…»).

Роскачество также советует с осторожностью относиться к отзывам, которые публикуются на сайтах самих компаний-производителей. Есть вероятность, что их могли намеренно придумать. Кроме того, для уверенности нужно изучать большое количество отзывов и при необходимости попробовать связаться с автором отзыва.

Напомним, пять лет назад Антимонопольная служба Италии начала расследование в отношении туристического портала TripAdvisor. Сервис подозревали в недостаточной фильтрации поддельных рецензий.

Подробнее о проблемах сайта читайте в публикации “Ъ FM”.