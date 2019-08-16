«Ведомости»: председатель Мосгоризбиркома не покинет свой пост до выборов

Председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов останется на своем посту как минимум до сентябрьских выборов в Мосгордуму, уверены источники газеты «Ведомости». Вопрос об отставке, по словам одного из собеседников издания, поднимался на встрече лидера КПРФ Геннадия Зюганова с мэром Москвы. По его данным, Сергей Собянин сказал, что до выборов отставки главы горизбиркома не будет.

Собеседник газеты, близкий к Центризбиркому, не исключил, что отставка может произойти после выборов, но другой источник добавил, что это маловероятно, так как «никто не пойдет на поводу» у оппозиции, которая добивается увольнения господина Горбунова. При этом сам Валентин Горбунов сказал изданию, что не собирается уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в 2021 году.

Источник издания, близкий к Центризбиркому, рассказал «Ведомостям» что председатель ЦИКа Элла Памфилова добивалась замены председателя МГИКа еще полтора года назад, но «ей не удалось преодолеть сопротивление» господина Собянина. Источник утверждает, что сейчас она намерена повторить попытку.

Ранее на этой неделе Геннадий Зюганов поддержал требование об отставке главы Мосгоризбиркома. По его словам, на месте Эллы Памфиловой он отправил бы его в отставку «немедленно, выразил бы недоверие, там бы назначили заместителя и пошли бы дальше». До этого отставки председателя Мосгоризбиркома потребовали кандидаты в Мосгордуму от КПРФ: 7 августа они вручили секретарю городской избирательной комиссии «Заявление сорока пяти», в котором предложили изменить ее состав и снять с должности господина Горбунова, так как он не смог гарантировать «равные избирательные права для всех кандидатов».

Об итогах регистрации кандидатов в Мосгордуму — в материале “Ъ” «В подписных листах обнаружился законодательный пробел».