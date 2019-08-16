Уральские пилоты, посадившие самолет в поле, вернулись в Екатеринбург

Экипаж самолета Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который вчера был вынужден сесть из-за отказа двигателя, загоревшегося после попадания в него птицы, вернулся в Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

15 августа самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс U6178 Москва—Симферополь, после столкновения со стаей чаек аварийно сел в кукурузном поле в Раменском районе (Московская область). На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек, из них 19 детей. Московское следственное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)

Действия командира Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина признаны образцовыми, экипаж могут представить к госнаградам.

Подробнее о произошедшем — в материале “Ъ” «Самолет оказался в отчаячном положении»

Как Екатеринбург отреагировал на подвиг пилотов — в материале “Ъ-Урал” «Посадка в Подмосковье отозвалась на Урале»