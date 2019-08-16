Вашингтон пригрозил серьезными последствиями за связи с иранским танкером

США предупредили, что за связи с иранским танкером Grace 1 могут наступить «серьезные последствия». По мнению Вашингтона, он помогал Корпусу стражей исламской революции (КСИР) перевозить нефть из Ирана в Сирию.

«В случае с Grace 1 мы будем и дальше следовать той политике, которую проводим в отношении тех, кто помогает КСИР (США считают ее иностранной террористической организацией.— “Ъ”)»,— говорится в заявлении Госдепартамента.

Экипажи судов, которые помогают КСИР перевозить нефть в Сирию, могут быть лишены права на получение американской визы. «Морское сообщество должно знать, что правительство США намерено отозвать визы, которыми владеют члены таких экипажей»,— отмечается в сообщении.

Напомним, иранский танкер Grace 1 задержали 4 июля в британском Гибралтаре. По версии местных властей, оно собиралось доставить нефть на нефтеперерабатывающий завод «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии в обход санкций. Тегеран перевозку сырья отрицал и выразил Лондону протест. Вчера, 15 августа, капитана и трех членов экипажа освободили.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Отпустили на поруки».