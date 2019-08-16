Сирийские комплексы ПВО отразили ракетный удар со стороны Ливана

Комплексы ПВО Сирии в ночь на 16 августа отразили ракетный удар по военным объектам в городе Масьяф в провинции Хама. Ракета была выпущена с территории Ливана, сообщает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источник.
По его словам, в 23:06 (время совпадает с московским) сирийские военные «зафиксировали вражеский объект, направляющийся из северного Ливана» в сторону Масьяфа. Силы ПВО «немедленно поразили объект и уничтожили его до того, как он достиг цели».
Напомним, ситуация в Сирии обострилась в начале мая. Российская авиабаза Хмеймим несколько раз подверглась обстрелу со стороны боевиков. В ответ сирийская и российская авиация нанесли удары по зоне деэскалации Идлиб.
О развитии ситуации в Сирии — в публикации “Ъ” «Анкара не рада триумфу Башара Асада».
просмотров: 341154
просмотров: 152141
просмотров: 87515
просмотров: 85112
просмотров: 63813