Сирийские комплексы ПВО отразили ракетный удар со стороны Ливана

Комплексы ПВО Сирии в ночь на 16 августа отразили ракетный удар по военным объектам в городе Масьяф в провинции Хама. Ракета была выпущена с территории Ливана, сообщает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источник.

По его словам, в 23:06 (время совпадает с московским) сирийские военные «зафиксировали вражеский объект, направляющийся из северного Ливана» в сторону Масьяфа. Силы ПВО «немедленно поразили объект и уничтожили его до того, как он достиг цели».

Напомним, ситуация в Сирии обострилась в начале мая. Российская авиабаза Хмеймим несколько раз подверглась обстрелу со стороны боевиков. В ответ сирийская и российская авиация нанесли удары по зоне деэскалации Идлиб.

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