Российский теннисист Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл третью ракетку мира Роджера Федерера в матче третьего круга турнира в Цинциннати (США). Игра продлилась чуть более часа и закончилась со счетом 6:3, 6:4.

Для Рублева и Федерера это была первая встреча. Россиянин занимает 70-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В четвертьфинале турнира Рублев сыграет со своим соотечественником Даниилом Медведевым. Тот обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:2, 6:1.

Турнир закончится в воскресенье, 18 августа. Призовой фонд соревнований достигает $6 млн.

Подробнее о матче — в публикации “Ъ” «Андрей Рублев вынес икону».