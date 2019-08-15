Российский теннисист Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл третью ракетку мира Роджера Федерера в матче третьего круга турнира в Цинциннати (США). Игра продлилась чуть более часа и закончилась со счетом 6:3, 6:4.
Для Рублева и Федерера это была первая встреча. Россиянин занимает 70-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В четвертьфинале турнира Рублев сыграет со своим соотечественником Даниилом Медведевым. Тот обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:2, 6:1.
Турнир закончится в воскресенье, 18 августа. Призовой фонд соревнований достигает $6 млн.
Подробнее о матче — в публикации “Ъ” «Андрей Рублев вынес икону».
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