«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы

Футболисты московского «Спартака» победили швейцарский «Тун» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Прошедшая на стадионе «Спартак» встреча завершилась со счетом 2:1.

Голы забили: Эсекьель Понсе (52-я минута) и Андре Шюррле (58) — Штефан Гларнер (7). В первом матче красно-белые победили со счетом 3:2.

В раунде плей-офф «Спартак» сыграет с победителем матча между португальской «Брагой» и датским «Брондбю».

Подробнее о матче — в публикации “Ъ” «Шесть минут "Спартака"».