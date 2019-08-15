Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса

Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка. Группа подготовит концепцию переходного правосудия, в основе которой заложит нормы и принципы гуманитарного и международного уголовного права. Подготовленные инициативы огласят к 2020 году.

«Кроме того, один из приоритетов — наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад»,— говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса. Он добавил, что надеется на возвращение полуострова путем дипломатических переговоров.

Крым стал регионом России после референдума в 2014 году, на котором более 95% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Большинство стран Европы, США и другие страны поддерживают позицию Киева.

О ситуации в Донбассе читайте в материале “Ъ” «Распрягайте, хлопцы, танки».