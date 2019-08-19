Русские не идут

№30 Программа переселения соотечественников действует уже 13 лет

Фото: Геннадий Копосов / Фотоархив журнала «Огонёк»

Не останавливайтесь

Спасибо, что подняли столь важную для нашей страны тему, да еще сделав ее темой номера. 15 лет как юрист занимаюсь вопросами миграции и знаю о всех проблемах и мытарствах иностранцев в России. Да, коррупция есть, но в несравнимо меньшей степени, чем была еще лет пять назад. В статье излишне драматизируют ситуацию и огульно обвиняют всех сотрудников миграционной службы, а комментарии так называемых президентов общественных объединений и вовсе смешны. Странно, что Юрий Федяев говорит о ФМС, службе, которой давно не существует. А что такое «получение права временного пребывания», которое выдается «по закону за месяц»?

Некомпетентность специалистов — вот одна из главных проблем. Не раз нам приходилось сопровождать иностранцев, предоставляя помимо пакета документов еще и распечатки законов и регламента. Яркий пример — поправки к 62-ФЗ «О гражданстве РФ», позволяющие гражданам Донбасса (а также их родителям, супругам и детям) сразу подавать документы на гражданство. Так вот если у самих заявителей документы принимали без вопросов, то их родственникам приходилось подавать на гражданство РФ с боем.

В последнее время такие вопросы решаются только на уровне руководства профильных отделов ГУ ВМ МВД. А все потому, что после 2016 года число инспекторов миграционной службы уменьшилось с 42 до 29 тысяч человек и при этом зарплата сократилась с 15–20 до 12–16 тысяч рублей, а объем работы возрос в разы! Надбавки получают только те, кто в «погонах».

С другой стороны, инспектор миграционной службы действует строго в рамках регламента. Вам кажется, что, принимая документы на гражданство РФ, инспектор придирается к исправлениям в вашем свидетельстве о рождении или, если вы подаете документы «по браку», пытается выяснить, как получил гражданство ваш супруг. Да, инспектор действительно въедлив и дотошен, потому как незаконное приобретение гражданства РФ и выдача паспорта для него — это ответственность вплоть до уголовной.

И еще. С переселенцами работаем с начала запуска программы «переселения соотечественников». Большинство иностранцев, которые воспользовались программой, оказываются в конечном итоге в Санкт-Петербурге или Москве. У региональных властей нет никакого рычага давления на новых граждан РФ. Если, переехав, последние отказались от материальной поддержки, то далее они вольны выбирать для проживания любой город России. Те же, кто получил материальную помощь, освобождаются от обязательств проживания в регионе через три года.

Вы справедливо написали о низкой мотивации переезда в приоритетные регионы. Из моей практики: успеха достигали только те регионы, которые сразу предоставляли должность с хорошей заработной платой и жилье для проживания. Получали это либо врачи и учителя, либо сотрудники крупных предприятий, которые привлекают одновременно сотни иностранцев.

Прошу автора статьи не останавливаться на достигнутом, писать на эту тему и дальше. Тем более только что были приняты поправки к 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Поправки почти революционные! В том числе и сильно упрощающие пребывание и проживание граждан Украины на территории РФ.

Игорь Сафронов

Русский путь

Идут русские. Идут. Если понимают, где и на что они будут жить. Мы выделили 300 рабочих мест на своем новом предприятии исключительно для переселенцев-славян и оказали им юридическое содействие в получении гражданства. В итоге приняли больше 400.

Max Meyer

Сюда или отсюда

Власти неправильно решают проблему. Сначала надо сделать так, чтобы из России не хотелось эмигрировать. А эмигрировать очень хочется.

Дима

Чему удивляетесь?

«Соответствующая госпрограмма была запущена аж 13 лет назад, а въехали по ней, согласно данным Росстата, всего около 800 тысяч человек. И это притом что соотечественников в зарубежье, что в дальнем, что в ближнем, миллионы: 25 — в республиках бывшего СССР и еще 30 — за союзными пределами. Отчего же такой скромный эффект?» А что, собственно, такого? Чему удивляетесь? Чем этот российский национальный проект отличается от всех прочих? Они все так реализуются.

Иванов Василий

Орда златоглавая

№30 Что это было: иго или передовая цивилизация?

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Борьба за корни

«Не пытайся в истории сдвинуть горы»,— писал Экзюпери. В нынешней новоимперской России этим сильно грешат. Пытаются прислониться к истокам властной вертикали. Ищут корни империи и всякий раз находят. И, естественно, в разных местах. И, как правило, у себя «в огороде». Татарстан, скажем, обнаружил в своем. Калуга, где в ходе Угорского стояния покончили с тем, что празднует сегодня Татарстан,— в своем. Ясное дело, «первооткрыватели» ревнуют друг друга и даже публично вздорят. В общем, хорошая тема для анекдотов.

Алексей Мельников

Невозможное возможно

«Монгольская империя, осколком которой была Золотая Орда, в некотором роде напоминала современные США, прежде всего размерами и военной мощью. Разве что ее идеология строилась не на всесилии демократии, а на власти Вечного Неба». Ну так в некотором роде она напоминала и СССР, Римскую империю, фашистскую Германию и любые другие крупные образования, созданные «огнем и мечом». И что?

«Отрицать это невозможно: не будь татаро-монгольского ига, возможно, не было бы и единой России». Невозможное возможно. Как-то Франция, Испания, Британия, Норвегия, Германия, Италия и другие страны преодолели феодальную раздробленность. А России, значит, без ига никак? Нет, ну понятно, кому-то хочется примазаться к чему-то большому и великому.

И.В.

Эффект «Зе»

№30 Почему граждане Украины отдали монополию на власть Владимиру Зеленскому и что будет дальше?

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Политик – это артист

Отсутствие внятной программы у Зеленского — не проблема. Главное же направление. Политик в век всепроникающего ока — это артист. А Зеленский — артист. И играет он на публику. Если кто-то думает, что вот он сморозил глупость, то украинцы ему аплодируют. Он показывает украинцам, что президентом может быть человек с улицы и ничего страшного не случится. А вот что у него получится — вопрос. Самое главное, что надо сделать — люстрация полиции и судей. Хватит ли у Зеленского для такого наезда ресурсов — не ясно. Но мандат доверия он получил.

Arkady

Письма читала Наталья Радулова