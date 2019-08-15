Экипаж А321 внесли в список «Миротворца» после аварийной посадки

Члены экипажа Airbus A321 (рейс U6178 Москва—Симферополь), аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье, попали в базу данных украинского сайта «Миротворец». На сайте размещены личные данные командира A321 Дамира Юсупова, второго пилота Георгия Мурзина и пятерых бортпроводников.

Их включили в список за «неоднократное сознательное нарушение государственной границы Украины», «участие в попытках легализации аннексии Крыма» и «соучастие в нелегальном перемещении людей и грузов на оккупированную территорию».

Сайт «Миротворец» называет себя «центром исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка». Туда попадают люди, якобы сотрудничающие с ДНР и ЛНР, посещавшие Крым политики и артисты, а также те, кто выступает с пророссийскими заявлениями в СМИ.

Аварийная посадка Airbus A321. Главное Читать далее

Самолет A321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс U6178 Москва—Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Всего на борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Экипаж отстранен от полетов на время проверки. За помощью к врачам обратились 75 пассажира, среди которых 19 детей.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Кукуруза приняла аэробус».