В Жуковском проверяли аэродром на наличие птиц перед взлетом Airbus

Аэродром в аэропорту Жуковский был проверен на наличие птиц перед взлетом самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку. «Все необходимые технические средства работали в штатном режиме. Перед вылетом были проведены все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлетно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц»,— сообщила пресс-служба аэропорта.

В заявлении отмечается, что аэродром сертифицирован Росавиацей по всем стандартам гражданской авиации. В том числе тех, которые касаются орнитологического обеспечения полетов.

Аварийная посадка Airbus A321. Главное Читать далее

Ранее МЧС заявлял, что причиной аварийной посадки был отказ правого двигателя, который загорелся после попадания в него птицы. Росавиация уточнила, что самолет стлкнулся со стаей чаек.

Самолет A321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Всего на борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Экипаж отстранен от полетов на время проверки. За помощью к врачам обратились 75 пассажира, среди которых 19 детей.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Кукуруза приняла аэробус».