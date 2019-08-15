Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%

Грузинские производители экспортировали в июне в Россию на 27% меньше вина по сравнению с июлем 2018 года, говорится в сообщении Национального агентства вина Грузии.

Агентство указало, что в мае экспорт составил 4,5 млн бутылок, в июне — 4,3 млн бутылок, в июле — 3,5 млн бутылок. Одной из причин сокращения поставок называется конфликт между двумя странами.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что поток туристов из России в Грузию снизился на 70%. По данным на июль, ущерб туристическому сектору Грузии из-за оттока российских туристов составил около $60 млн, сообщил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

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В июне между Россией и Грузией произошел конфликт. В Тбилиси прошла массовая акция протеста во время визита российских депутатов, которые принимали участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение у грузин вызвал тот факт, что глава делегации Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента.

В стране начались массовые акции протеста. Кроме того, на телеканале «Рустави-2» ведущий выступил с нецензурной бранью в адрес российского лидера. В ответ Госдума предложила экономические санкции, среди которых предлагался запрет на поставки вина. Президент России Владимир Путин эту идею не поддержал.

О последствиях — в материале “Ъ” «В Грузии не хватает российских туристов».