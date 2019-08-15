«Такое впечатление, что система входит в ступор» Дмитрий Дризе — о том, как в России справляются с ЧС

В Кремле считают героями летчиков, посадивших неисправный самолет на кукурузное поле. Как напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спасение людей в авиапроисшествии совпало по времени с благополучным разрешением истории в Омске, где живым нашли пропавшего трехлетнего мальчика. Что касается причин инцидента в Жуковском, то их определит следствие. Господин Песков также выразил надежду, что это будет сделано оперативно, без проволочек. Политический обозреватель "Ъ FM " Дмитрий Дризе, в свою очередь, не в полной мере разделяет оптимизм Дмитрия Пескова.

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Кремль объявил четверг, 15 августа, добрым днем: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил журналистам видеть больше хорошего. Авиакатастрофа обошлось без жертв — прекрасно, пилоты — герои, а в Омске, тем временем, нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика. Действительно, добрый день. Но, как говорится, здесь есть что возразить.

Чрезвычайное происшествие — птицы попали в двигатель самолета. Наверное, такое может случиться везде, в любой стране мира. 41-летний командир Дамир Юсупов и экипаж сориентировались, они действительно герои, которые заслуживают награды. Хотя, с другой стороны, это их долг, этому пилотов должны учить: они должны уметь реагировать в сложной ситуации.

Однако стране нужны герои, как и всегда.

В Америке есть свой почти такой же — его имя Чесли Салленбергер: он посадил самолет на реку Гудзон 15 января 2009 года. Год спустя и в России случилось такое же чудесное спасение: 7 сентября 2010 года в республике Коми экипаж посадил Ту-154 с погасшими приборами на заброшенный аэродром. Это хороший сюжет для патриотического кино.

Тем не менее, нынешняя посадка в кукурузе — уже вторая серьезная авария менее чем за полгода. Это слишком много, учитывая, что год еще не закончился. И опять у инцидента какие-то странные причины: чайки чуть ли гнездятся на летном поле. Виновато соседство то ли свалки, то ли реки. Сообщается и о том, что помойку вывезли, и о том, что она осталась на месте, но работает нелегально. Птицы же вместо того, чтобы, как полагается ловить рыбу, летят туда, где проще кормиться — на свалки. Минприроды собирается проводить проверку.

Вместе с тем, впору кричать: «Ребята, причем здесь свалки, какой мусор, какие реки? У вас птицы целыми стаями летают по аэродрому, вы что, не видите? Есть ли какие-нибудь соответствующие службы? Они куда смотрят? Работает система отпугивания птиц или ее вообще нет? Или в связи со сложным материальным положением всех специалистов сократили?».

Но, вероятно, проще сказать, что это была случайная стая, которая транзитом летела в теплые края и решила передохнуть на летном поле. Соответствующие комментарии уже появляются. Так проще — никто вроде и не виноват: трагическое стечение обстоятельств, чиновники ни при чем.

Но вопросов все равно не избежать. Можно сделать так, чтобы чайки отдыхали где-нибудь в другом месте, а не на взлетной полосе? Человек же — царь природы, наверное, такое ему под силу.

Герои — это всегда хорошо для власти, это отвлекает от истинного положения дел.

Как ни прискорбно это звучит, но нужны ведь не герои, а чтобы не было причин для героизма, чтобы чайки в двигатели самолетов не попадали и мальчики в Омске не пропадали. А вот с этим как-то не получается. Такое впечатление, что где-то внутри машины заржавели шестеренки, и система входит в ступор. Вся ее энергия пошла на разгон митингов. Так что насчет доброго четверга можно поспорить. Впрочем, как всегда.