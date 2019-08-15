Глава липецкого «Свободного сокола» Антон Бабуцидзе вышел под залог в 3 млн рублей

Правобережный суд Липецка отпустил управляющего директора ООО «Липецкая трубная компания "Свободный сокол"» (ЛТК) Антона Бабуцидзе под залог в 3 млн руб., сообщили “Ъ-Черноземье” в суде. Господин Бабуцидзе был помещен под домашний арест в июне 2019 года. Напомним, его подозревают в мошенническом хищении поставок электроэнергии Липецкой энергосбытовой компании (ЛЭСК) на 415,4 млн руб. путем умышленной неоплаты и применения механизма исковой давности (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, Антон Бабуцидзе и гендиректор ЛТК Игорь Ефремов умышленно не оплачивали поставки электроэнергии с мая 2013 года по апрель 2015-го. В это время предприятие получало энергию по спорному договору, который стороны впоследствии разорвали. Господин Ефремов вышел под залог в 3 млн руб. в конце июня, господину Бабуцидзе суд тогда же разрешил вести бизнес под домашним арестом.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Свободный сокол" запутался в проводах».

Александр Прытков