Арестованному директору липецкого «Свободного сокола» разрешили вести бизнес

Липецкий областной суд изменил условия содержания под домашним арестом управляющего директора ООО «Липецкая трубная компания "Свободный сокол"» Антона Бабуцидзе, которого обвиняют в мошенничестве с электроэнергией на 415 млн руб. Как рассказал “Ъ-Черноземье” адвокат Сергей Бородин, суд разрешил топ-менеджеру общаться с третьими лицами, не имеющими отношения к расследованию, в результате он сможет заниматься предпринимательской деятельностью. Ранее Правобережный райсуд Липецка поместил Антона Бабуцидзе под домашний арест, следствие ходатайствовало об аресте. Несмотря на это, защита обжаловала решение и просила отпустить бизнесмена.

Напомним, УМВД России по Липецкой области обвиняет Антона Бабуцидзе, который фактически является бенефициаром «Свободного сокола», в умышленной неоплате поставок Липецкой энергосбытовой компании (ЛЭСК) в 2013-2015 годах (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вторым фигурантом является гендиректор Игорь Ефремов, которого вчера суд отпустил под залог 3 млн руб. По версии следствия, руководство завода уклонилось от исполнения спорного договора с энергетиками, а когда ЛЭСК обратилась в суд, ответчики заявили о применении сроков исковой давности. В результате взыскать удалось 78,1 млн из 691,2 млн руб. После этого полиция возбудила уголовное дело.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ” «"Свободный сокол" запутался в проводах».

Андрей Прах