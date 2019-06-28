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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

Арестованному директору липецкого «Свободного сокола» разрешили вести бизнес

Липецкий областной суд изменил условия содержания под домашним арестом управляющего директора ООО «Липецкая трубная компания "Свободный сокол"» Антона Бабуцидзе, которого обвиняют в мошенничестве с электроэнергией на 415 млн руб. Как рассказал “Ъ-Черноземье” адвокат Сергей Бородин, суд разрешил топ-менеджеру общаться с третьими лицами, не имеющими отношения к расследованию, в результате он сможет заниматься предпринимательской деятельностью. Ранее Правобережный райсуд Липецка поместил Антона Бабуцидзе под домашний арест, следствие ходатайствовало об аресте. Несмотря на это, защита обжаловала решение и просила отпустить бизнесмена.

Напомним, УМВД России по Липецкой области обвиняет Антона Бабуцидзе, который фактически является бенефициаром «Свободного сокола», в умышленной неоплате поставок Липецкой энергосбытовой компании (ЛЭСК) в 2013-2015 годах (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вторым фигурантом является гендиректор Игорь Ефремов, которого вчера суд отпустил под залог 3 млн руб. По версии следствия, руководство завода уклонилось от исполнения спорного договора с энергетиками, а когда ЛЭСК обратилась в суд, ответчики заявили о применении сроков исковой давности. В результате взыскать удалось 78,1 млн из 691,2 млн руб. После этого полиция возбудила уголовное дело.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ” «"Свободный сокол" запутался в проводах».

Андрей Прах


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