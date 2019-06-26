Гендиректора "Свободного Сокола" отпустили под залог 3 млн рублей

Управление МВД России по Липецкой области ходатайствовало об избрании генеральному директору ООО «ЛТК "Свободный Сокол"» Игорю Ефремову меры пресечения в виде залога 5 млн руб., рассказал «Ъ-Черноземье» адвокат Дмитрий Григориади. Топ-менеджера обвиняют в особо крупном мошенничестве с электроэнергией на 415 млн руб. Суд удовлетворил ходатайство, но снизил сумму залога до 3 млн руб. По словам господина Григориади, вынося постановление, суд учел, что вменяемое преступление было совершено в сфере предпринимательства. «В данном случае арест нецелесообразен, у следствия нет сведений, что Ефремов пытался скрыться или повлиять на ход дела»,— уточнил он.

Напомним, генерального и управляющего директоров ЛТК - Игоря Ефремова и Антона Бабуцидзе - обвиняют в намеренной неоплате поставок Липецкой энергосбытовой компании (ЛЭСК) на 415 млн руб. Речь идет о периоде 2013-2015 годов, когда ЛТК начинал работать на активах разорившегося правопреемника - Липецкого металлургического завода. Из-за спорного договора «Свободный Сокол» два года потреблял электроэнергию, фактически ее не оплачивая. В 2017 году ЛЭСК обратилась в арбитраж, но из-за сроков исковой давности смогла взыскать лишь малую часть задолженности. После этого УМВД возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Подробнее о спорах двух компаний в материале ''Ъ-Черноземье'' «''Свободный сокол'' запутался в проводах».

Андрей Прах