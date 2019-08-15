Московский суд арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд отправил под арест Сергея Лыхмуса по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Суть дела и подробности о фигуранте не разглашаются. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержали информацию под грифом «секретно».

«Мера пресечения Лыхмуса Сергея Викторовича избрана на два месяца, то есть до 12 октября 2019 года»,— сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. Господину Лыхмусу грозит до 20 лет тюрьмы с штрафом до 500 тыс. руб.

Напомним, в июле Лефортовский суд отправил в СИЗО еще одного подозреваемого в госизмене — россиянина Юрия Ещенко. Подробности дела неизвестны, поскольку материалы засекречены. Также нет сведений о том, кем является господин Ещенко.

Ранее в июле по подозрению в госизмене арестовали высокопоставленного чиновника — помощника полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева.

Кого из госслужащих арестовали за последние 20 лет по этой статье — читайте в материале “Ъ” «Они осуждались за Родину».