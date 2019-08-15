Московский суд арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд отправил под арест Сергея Лыхмуса по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Суть дела и подробности о фигуранте не разглашаются. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержали информацию под грифом «секретно».
«Мера пресечения Лыхмуса Сергея Викторовича избрана на два месяца, то есть до 12 октября 2019 года»,— сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. Господину Лыхмусу грозит до 20 лет тюрьмы с штрафом до 500 тыс. руб.
Напомним, в июле Лефортовский суд отправил в СИЗО еще одного подозреваемого в госизмене — россиянина Юрия Ещенко. Подробности дела неизвестны, поскольку материалы засекречены. Также нет сведений о том, кем является господин Ещенко.
Ранее в июле по подозрению в госизмене арестовали высокопоставленного чиновника — помощника полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева.
Кого из госслужащих арестовали за последние 20 лет по этой статье — читайте в материале “Ъ” «Они осуждались за Родину».
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