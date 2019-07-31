Московский суд арестовал россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Юрия Ещенко по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Подозреваемый будет под стражей до 24 сентября, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. Она уточнила, что постановление вынесли 25 июля.

Подробности дела неизвестны, поскольку материалы дела засекречены. Также нет сведений о том, кем является господин Ещенко. Максимальное наказание по статье о госизмене — 20 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее по подозрению в госизмене арестовали высокопоставленного чиновника — помощника полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева.

Кого из госслужащих арестовали за последние 20 лет по этой статье — читайте в материале “Ъ” «Они осуждались за Родину».