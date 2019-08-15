Количество пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье возросло до 74

За помощью к врачам обратились 74 пассажира самолета A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел на поле в Подмосковье, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ. «По данным территориального центра медицины и катастроф, 74 пассажира самолета, из них 19 детей, обратились за медицинской помощью»,— заявили в пресс-службе (цитата по «РИА Новости»).

Аварийная посадка Airbus A321. Главное Читать далее

«Госпитализированы шесть человек, пять из них, в том числе ребенок, находятся в Раменской больнице, один человек — в больнице Жуковского»,— рассказали в подмосковном центре медицины катастроф.

Что известно о командире экипажа самолета Airbus A321 Читать далее

Ранее сообщалось о 55 пострадавших. Всего на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По данным Росавиации, Airbus A321 был вынужден совершить жесткую посадку в кукурузном поле из-за столкновения со стаей чаек. В МЧС сказали, что причина аварийной посадки — отказ правого двигателя, который загорелся после попадания в него птицы. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Экипаж отстранен от полетов на время проверки.

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