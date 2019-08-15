Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным домашний арест старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, отменив запрет «покидать и менять без письменного разрешения следователя место проживания» и «общаться без письменного разрешения следователя с любыми лицами, не являющимися свидетелями, потерпевшими, обвиняемыми или подозреваемыми по делу».

«Данное постановление не смягчает условий содержания и не меняет его статус, а лишь вносит юридическую грамотность в суть наложенных ранее запретов»,— заявила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, господин Калви по-прежнему не может покидать жилье без разрешения следователя и не может общаться с другими людьми, за исключением адвокатов и близких родственников, круг которых определен законом.

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Майкл Калви был задержан вместе с пятью другими фигурантами дела. Следствие утверждает, что банкиры под видом сделки с акциями похитили у ПАО КБ «Восточный» около 2,5 млрд руб. в 2017 году — господин Калви вступил в сговор, чтобы оформить соглашение об урегулировании долга на заведомо невыгодных для банка условиях.

Арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok вызвал широкий общественный резонанс. В его защиту выступили многие политические деятели, в том числе Анатолий Чуйбайс, Алексей Кудрин, Российский союз промышленников и предпринимателей. Сам господин Калви заявил, что причиной его ареста стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием этой кредитной организации — Артемом Аветисяном.

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