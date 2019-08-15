Мосгорсуд оставил под стражей еще троих обвиняемых в массовых беспорядках

Мосгорсуд признал законным арест еще троих обвиняемых в массовых беспорядках — Кирилла Жукова, Даниила Конона и Алексея Миняйло. «В удовлетворении апелляционной жалобы на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отказать»,— заявил судья (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее суд признал законным арест другого фигуранта дела, студента ВШЭ Егора Жукова. Защита просила освободить господина Жукова из-под стражи под поручительство рэпера Оксимирона (Мирон Федоров) и актрисы Чулпан Хаматовой, а также его преподавателей в ВШЭ.

Днем ранее, 14 августа, суд оставил в СИЗО еще четверых обвиняемых в массовых беспорядках во время несанкционированной акции 27 июля — Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Владислава Барабанова и Сергея Абаничева.

Всего фигурантами дела по ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки») проходят 14 человек. Под стражей находятся Айдар Губайдулин, Евгений Коваленко, Данила Беглец, Сергей Фомин (волонтер штаба Любови Соболь, объявленный в розыск и сдавшийся полиции; он трижды звонил в СКР и ОВД, уточняя, как помочь следствию, после чего ему рекомендовали явиться в полицию в назначенное время) и Валерий Костенок (признал, что кинул пустой пластиковой бутылкой в сотрудника Росгвардии, подчеркнув: «не желая причинить вред здоровью»). Еще один фигурант дела, режиссер Дмитрий Васильев, находится на свободе.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Илье Яшину и Константину Янкаускасу. После этого в Москве прошло несколько акций в поддержку кандидатов.

О реакции властей на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».