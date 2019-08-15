Мосгорсуд оставил студента ВШЭ под стражей по делу о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил под стражей 21-летнего студента Высшей школы экономики (ВШЭ) и видеоблогера Егора Жукова, арестованного по обвинению в массовых беспорядках 27 июля в Москве.

Защита просила освободить господина Жукова из-под стражи под поручительство рэпера Оксимирона (Мирон Федоров) и актрисы Чулпан Хаматовой, а также его преподавателей в ВШЭ. По информации «МБХ-медиа», судья отказала в приобщении 612 поручительств. Сотрудники ВШЭ опубликовали открытое письмо с призывом освободить арестованного и прекратить уголовное дело против всех граждан, арестованных по делу о массовых беспорядках, из-за отсутствия события преступления.

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) предлагал за Егора Жукова залог в 2 млн руб. Сам студент сообщил суду, что принимал участие в несанкционированном шествии, но не в массовых беспорядках

«Суд пришел к выводу о том, что решение суда первой инстанции об аресте Жукова было обоснованным, жалоба обвиняемого оставлена без удовлетворения»,— цитирует ТАСС решение судьи.

Ранее Пресненский суд арестовал господина Жукова и других фигурантов дела о массовых беспорядках до 11 октября. По версии следствия, во время несанкционированной субботней видеоблогер руководил толпой.

14 августа Мосгорсуд отклонил жалобы на арест еще четверых фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля — Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Владислава Барабанова и Сергея Абаничева.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Илье Яшину и Константину Янкаускасу. После этого в Москве прошло несколько акций в поддержку кандидатов, одна из них, 27 июля, была несанкционированной. После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По делу уже арестованы 14 человек.

О реакции властей на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».