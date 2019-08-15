Молдавия вернется к пропорциональной системе выборов

Парламент Молдавии принял законопроект о возврате к пропорциональной системе выборов. «Законопроект по изменению некоторых законодательных актов в окончательном чтении поддержан 59 голосами»,— сообщила по итогам голосования спикер парламента Зинаида Гречаная (цитата по «РИА Новости»).

Законопроект также включает в себя меры, призванные обеспечить транспарентность финансирования политформирований и избирательных кампаний.

В 2017 году в Молдавии была введена смешанная система выборов, при которой часть депутатов выбираются по партийным спискам, а другая часть — по одномандатным округам. Выборы в парламент, проведенные зимой 2019 года, были смешанными.

Летом в Молдавии установилось двоевластие: коалицией пророссийских социалистов и проевропейского блока ACUM («Сейчас») было назначено новое правительство и уволены ключевые силовики, но Демпартия отказалась оставлять власть. Лидер партии олигарх Владимир Плахотнюк назвал случившееся госпереворотом. В середине июня Демпартия объявила о роспуске парламента, что означало сложение полномочий.

Подробнее о ситуации в стране — в публикации “Ъ” «Вакуум олигархизма в Молдавии».