«Уральские авиалинии» введут дополнительные рейсы из-за ЧП в Подмосковье

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставит резервный борт для пассажиров аварийно севшего в Подмосковье Airbus А-321, выполнявшего рейс U6178 Жуковский—Симферополь, пишет «Интерфакс-Урал» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Будет предоставлено резервное воздушное судно и введены дополнительные рейсы сегодня вечером»,— сообщили в пресс-службе. Уточняется, что сначала резервный борт заберет пассажиров из Симферополя, которые должны были улететь на самолете, не прибывшем рано утром из Москвы, а после — пассажиров лайнера, совершившего вынужденную посадку в Жуковском.

Ранее сообщалось, что сегодня утром, 15 августа, лайнер совершил жесткую посадку в открытом поле в Раменском районе (Московская область) из-за столкновения со стаей чаек. Посадка прошла без шасси. На борту находились 226 человек и семь членов экипажа. Пострадали 55 человек, 17 из пострадавших — дети. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На время проверки экипаж отстранен от полетов.

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