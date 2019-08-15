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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ   |  купить фото

Возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний»

Московское следственное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) после экстренной посадки самолета Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который сегодня утром из-за столкновения со стаей чаек жестко сел в открытом поле в Раменском районе (Московская область).

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства случившегося устанавливаются»,— сообщили в ведомстве.

Самолет выполнял рейс U6178 Жуковский—Симферополь. Известно, что посадка прошла без шасси. В МЧС сообщили, что причина аварийной посадки — отказ правого двигателя, который загорелся после попадания в него птицы.

На борту находились 226 человек и семь членов экипажа. Десять человек пострадали, cреди них – трое детей. К месту посадки направлены восемь автобусов, на которых пассажиров доставят в аэропорт «Жуковский». Ситуацию прокомментировал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

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Героический экипаж рейса «Уральских авиалиний»: КВС — Дамир Юсупов Второй пилот — Георгий Мурзин Старший бортпроводник — Дмитрий Ивлицкий Бортпроводник — Надежда Вершинина Бортпроводник — Дмитрий Гончаренко Бортпроводник — Алия Слякаева Бортпроводник — Яна Ягодина ? Благодарю экипаж за мужество и профессионализм. Эти люди должны быть представлены к наградам. Компания «Уральские авиалинии» еще раз доказала, что не зря считается одной из самых безопасных в мире. Там тратят много сил и средств на подготовку сотрудников. И, как видите, это приносит бесценные плоды — спасенные человеческие жизни.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

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