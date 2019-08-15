Возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний»

Московское следственное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) после экстренной посадки самолета Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который сегодня утром из-за столкновения со стаей чаек жестко сел в открытом поле в Раменском районе (Московская область).

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства случившегося устанавливаются»,— сообщили в ведомстве.

Самолет выполнял рейс U6178 Жуковский—Симферополь. Известно, что посадка прошла без шасси. В МЧС сообщили, что причина аварийной посадки — отказ правого двигателя, который загорелся после попадания в него птицы.

На борту находились 226 человек и семь членов экипажа. Десять человек пострадали, cреди них – трое детей. К месту посадки направлены восемь автобусов, на которых пассажиров доставят в аэропорт «Жуковский». Ситуацию прокомментировал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.