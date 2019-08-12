На стадионе в Грозном оскорбили арбитра Во время матча пятого круга РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом»

Победой московского «Спартака» над футболистами «Ахмата» из Грозного 3:1 (2:0) завершился матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), состоявшийся на стадионе «Ахмат-Арена» в столице Чечни. За оскорбление по громкой связи арбитра встречи Алексея Сухого уволен сотрудник пресс-службы грозненского стадиона.

Скандал омрачил воскресную встречу «Спартак» и «Ахмат», прошедшую в воскресенье на стадионе «Ахмат-арена» в столице Чеченской республики в рамках пятого тура РПЛ и принесшую победу москвичам — 3:1 (2:0, 1:1). Счет в матче, который обслуживали арбитр Алексей Сухой и его ассистенты Алексей Стипиди и Алексей Ширяев, на 32-й минуте с подачи Андре Шюррле открыл Зелимхан Бакаев. Он же стал автором и второго мяча, забитого в ворота хозяев поля после передачи Гуса Тиля в конце первого тайма. Во второй половине встречи свой первый гол за «Спартак» забил Шюррле, которому ассистировал Тиль. «Ахмату» удалось отквитать один мяч на 75-й минуте. После подачи от угла поля во вратарскую Александр Максименко не смог добраться до мяча. Этим моментом воспользовался игрок грозненской команды Аблай Мбенг, пробивший под перекладину. Однако вскоре после забитого мяча Мбенг получил сразе две желтые карточки подряд, после чего последовало его удаление.

На 82-й минуте встречи после того, как форвард «Ахмата» покинул поле, работник пресс-службы местного стадиона зашел в комментаторскую кабину и по громкой связи оскорбил судившего матч Алексея Сухого. Дирекция стадиона выяснила, что это был Ризван Эдильсултанов, который после удаления Мбенга взял микрофон и крикнул на эмоциях «Судья — козел». Пресс-служба ФК «Ахмат» информировала СМИ, что сразу же после инцидента этот сотрудник был уволен.

«Спартак», набрав восемь очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (6) — на 10-м месте.

Вера Мухина