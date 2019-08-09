«Спартак» показал швейцарское качество

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Спартак» играл в гостях со швейцарским «Туном», вышел очень веселым. Спартаковцы, фавориты пары, вели со счетом 2:0, позволили сопернику сравнять счет, не реализовали пенальти, но все-таки добились победы — 3:2.

Скрип, который издавала игра «Спартака» в стартовых турах российского чемпионата, конечно, не настраивал на то, что даже скромненький «Тун» будет для него соперником простым. А события первой четверти часа этого матча должны были укреплять чувство тревоги у тех, кто к спартаковцам неравнодушен.

«Спартак» по синтетическому швейцарскому газону не летал, а «Тун» не казался слабым. Его безвестные футболисты демонстрировали вкус к фланговой игре, бежали — и иногда быстрее, чем игроки, противостоящие им. А однажды «Тун» опасно подал угловой: Никки Хавенар, взлетев в воздух, бил головой и отправил мяч чуть выше перекладины. Над «Спартаком» не то чтобы сгущались густые тучи, но и абсолютно чистым небо не смотрелось.

И тут он «Тун» уколол.

«Спартак» решил попробовать попрессинговать, и выяснилось, что у голкипера в «танкистском», наподобие того, который долго носил знаменитый Петр Чех, шлеме Гийома Фэвра не все в порядке с хладнокровием.

Разбивая этот не слишком жесткий прессинг, Фэвр паснул куда-то к боковой линии и нашел не партнера, а чужого игрока. «Спартак» мяч перехватил, а Резиуан Мирзов затащил его в штрафную. Он упал, но это был не конец атаки. Мяч подобрал не кто-то из швейцарских защитников, а форвард красно-белых Эсекьель Понсе. В недавнем матче с «Динамо» Понсе отметился грубым фолом на вратаре Антоне Шунине, оцененном в «прямую» красную карточку. Теперь отметился классной обработкой и классным ударом с разворота, открывшим счет.

А потом была довольно долгая и уже почти захлебнувшаяся атака «Спартака». Не захлебнулась она, потому что подобравший мяч возле угла штрафной Зелимхан Бакаев исполнил нечто, тянувшее на футбольный шедевр. Он сместился в центр и пальнул метров с 20 левой — удивительно хлестко и удивительно метко. В этом пропущенном мяче, в отличие от предыдущего, вины Фэвра не было никакой. «Тун» в ответ попробовал понаседать, но не соорудил ничего, напоминающего полноценный момент. Да его можно было уже принять за клуб, смирившийся со своей судьбой.

Но это был преждевременный вердикт. После перерыва на поле вышли злой вариант «Туна» и «внутренний» вариант «Спартака», который с удовольствием ошибается. Наполовину свое отставание хозяева сократили быстро. Голкипер Александр Максименко отбил опасный удар, но отбил в ту точку, где находился Ниас Хефти. А тот отправил мяч в «девятку».

«Спартак» вскоре едва не пропустил еще. Фальшь в обороне при срыве нехитрой, через заброс в штрафную, швейцарской атаки вынудила Максименко кидаться в ноги оппоненту и выносить мяч абы куда. Вышло — прямо на Базиля Штильхарта, от которого требовалось не промахнуться по пустым воротам: подняться на ноги и занять позицию голкипер не успевал. Штильхарт все же промахнулся.

А «Спартак» в себя все никак не приходил. И очередная потеря — на сей раз Айртона — вылилась в подачу справа Маттео Тозетти, на которую отлично выбросился Симоне Рапп, головой переправивший мяч под дальнюю стойку. Синее спартаковское небо приобрело свинцово-серый оттенок. Пахло грозой, бедой.

Тренер Олег Кононов, исправляя ситуацию, выпустил на поле новичка Андре Шюррле. И немец вошел в игру так, словно провел в «Спартаке» не несколько дней, а как минимум полгода, без проблем.

Спустя несколько минут, откликнувшись на тонкий пас Понсе, он рухнул в штрафной в сражении с двумя противниками и увидел жест арбитра, указывающего на одиннадцатиметровую отметку. Сам Шюррле пенальти и исполнял. И наверное, удивился, осознав, что Фэвр выловил его неплохой в общем-то удар.

Но неудача с пенальти на «Спартак» никак не повлияла. Наоборот, как ни странно, он после нее добавил. А Шюррле отличился как ассистент, заметив рывок Бакаева к вратарской и вложив ему мяч в ногу. Спартаковский хавбек, не давая усилиям немца пропасть, мягко проткнул его под Фэвром.

Концовка тоже была веселой, и шансы «Спартака» в ней были повесомее. Он больше ворота не поразил, но и гостевые 3:2 — счет перед ответной игрой через неделю в Москве прекрасный. Он почти гарантирует спартаковцам выход в следующий, заключительный перед групповым этапом, отборочный раунд.

Алексей Доспехов