Организаторы отказались от проведения фестиваля у станции Шиес

Организаторы музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», который должен был состояться 15–18 августа у станции Шиес в Архангельской области, объявили о решении отказаться от его проведения. Вместо фестиваля его организаторы объявили о «встрече друзей на музыкальных посиделках» в эти даты.

Решение об отмене фестиваля связано с полученным от прокуратуры предупреждением, фото которого организаторы приложили к своему объявлению. В ведомстве заявили, что это несогласованное мероприятие, и пригрозили «привлечением к ответственности».

Ранее «Новая газета» писала, что организаторы фестиваля не посчитали необходимым одобрять мероприятие, поскольку оно не является политической акцией. По областному закону мероприятия до 100 человек согласовывать ну нужно.

Напомним, жители Архангельской области протестуют против завоза отходов из Москвы и строительства мусорного полигона в районе станции Шиес с декабря 2018 года. 16 мая президент России Владимир Путин, выступая на медиафоруме ОНФ, пообещал обсудить эту проблему и с главой Архангельской области, и с мэром Москвы. По его мнению, решения о вывозе мусора должны приниматься так, чтобы не вредить людям. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов позднее сообщил, что в регионе пройдут общественные обсуждения проекта мусорного полигона в районе станции Шиес.

Повлияет ли учет мнения местных жителей на реализацию проекта — в материале “Ъ FM”.