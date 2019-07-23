К противникам полигона в Шиесе вернутся с документами

Общественные слушания по мусорному полигону в Архангельской области пройдут в следующем году, заявил в интервью «Ъ FM» губернатор области Игорь Орлов. До 2020-го инвесторы экотехнопарка «Шиес» должны предоставить властям необходимые документы. Ранее поручение учесть мнение местных жителей при строительстве полигона дал Владимир Путин.

Организация полигона для московского мусора на станции «Шиес» началась летом 2018 года. Местные жители опасаются, что отходы отравят подземные воды и ручьи, которые впадают в Северную Двину и Белое море. Из-за этого уже несколько месяцев продолжаются протестные акции и столкновения с полицией.

Однако губернатор Архангельской области Игорь Орлов в интервью «Ъ FM» сообщил, что непосредственно о строительстве объекта еще речи не идет, сейчас работы находятся на этапе проектирования: «Все устроили разговоры и обсуждение того, что в природе не существует. Речь идет не о мусорном полигоне, а о некоем объекте, проектное решение по которому еще только формулируется. Нет документов для строительства. В соответствии с законами Российской Федерации для того, чтобы его начать, надо сначала объект спроектировать и провести все экспертизы.

Я не знаю ни про какой мусор — это ваша интерпретация того, что вроде где-то что-то должно быть.

Речь идет о некоем грузе, и очень тяжело говорить, что это будет, поскольку пока еще не существует ни морфологии, ни структуры, ни вида того, что будет туда отгружаться. Есть только очень предварительные, ориентировочные оценки того, что там может быть. Мы не давали никаких разрешений на строительство, никаких строек на этом объекте не велось и вестись не может до завершения всех законных процедур. Будут проведены общественные слушания, как это положено законом Российской Федерации. Возможно, с учетом поручений, которые есть, мы расширим элементы общественных слушаний, чтобы больше объяснить людям, о чем идет речь. Инвестор это должен решить, а мы должны проконтролировать, что он все процедуры прошел. Все, что говорилось до сих пор про то, что губернатор разрешил строительство какого-то полигона, — полная неправда».

Учесть мнение жителей области предлагали неоднократно, подчеркивает заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов Александр Дятлов. Но Верховный суд отклонил возможность проведения референдума, напомнил он: «Вопрос по референдуму рассматривался в Архангельском областном собрании депутатов. Региональная прокуратура настаивала на том, что он не соответствует федеральному законодательству, так как был внесен инициативной группой. И в результате он не был поддержан. Инициативная группа оспорила такое решение в Архангельском областном суде, который встал на ее сторону. Однако после этого областное собрание депутатов обратилось за разъяснением этого вопроса в Верховный суд. Он, в свою очередь, недавно вынес решение, по которому Архангельское областное собрание все-таки не может принимать решение о проведении референдума в регионе по данному вопросу».

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что вопрос нужно решать не только между руководителями Москвы и Архангельской области, но и с учетом мнения жителей. Аналитик фонда «Общественное мнение» Ирина Осипова отмечает, что власти могут предпочесть провести в области опрос: «Результаты референдума имеют силу закона, в отличие от опроса жителей. Соответственно, власти предпочитают последний сценарий, поскольку его результаты не имеют законной силы. Владимир Путин вполне благожелательно к опросам относится и сам по многим вопросам такой инструмент использует. Результаты опроса могут носить какой-то рекомендательный характер.

Если в итоге он покажет, что абсолютное большинство жителей против строительства, было бы странно не учитывать это мнение.





Президент, действительно, хочет понять, как люди относятся к этой идее. Вполне возможно, что если станет ясно, что жители настроены резко отрицательно по отношению к этому проекту, то его "откатят" назад, поскольку не хотят какой-то волны протестов».

Единственным решением проблемы мусорного полигона может быть только срочный отказ от его строительства и прекращение любых работ, считает руководитель токсического отдела Greenpeace в России Алексей Киселев: «Эта свалка сейчас находится вне правового поля Российской Федерации по ряду причин. В первую очередь, потому что она не учтена в территориальных схемах ни Москвы, ни Архангельской области. Во-вторых, потому что нет соглашения о подобном полигоне и транспортировке отходов и их фракций из Москвы в Архангельскую область. В-третьих, потому что происходит некая деятельность в отсутствии обсужденного, утвержденного, прошедшего оценку воздействия на окружающую среду проекта и так далее. И если мы говорим о диктатуре закона в Российской Федерации, единственное, что может сделать президент — попросить мэра Москвы забрать рабочих и технику со станции "Шиес", вернуть территорию в то состояние, в котором они ее получили, покинуть землю и не возвращаться до тех пор, пока не появится проектная документация и не будут выполнены все требования законодательства. Все остальное — это тушение пожара бензином».

Планируется, что ежегодно полигон будет принимать более 2 млн тонн столичного мусора в год. Стоимость проекта предварительно превышает 10 млрд руб.

Анна Никитина