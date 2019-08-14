Прокуратура напомнила участникам фестиваля у станции Шиес об административной ответственности

Прокуратура Архангельской области предупредила об административной ответственности за участие в несогласованном мероприятии участников фестиваля «НаШИЕСтвие». Организаторы хотят провести его 15-18 августа в районе станции Шиес.

По данным местного издания 29.ru, организаторами фестиваля являются экологические активисты, которые выступают против захоронения мусора в Ленском районе. В нем планируют принять участие солистка группы «Слот» Дария Ставрович, группы «Аркадий Коц», «Строки и Звуки» из Москвы, «Лунный пес» и другие. Инициаторы фестиваля также пригласили ДДТ, «Алису» и «Пикник», но они им пока не ответили.

Ведомство отмечает, что местным властям не сообщили о проведении мероприятия в установленном порядке. «В этой связи прокуратура напоминает, что участие в несогласованном публичном мероприятии в соответствии с законодательством Российской Федерации влечет ответственность по ст. 20.2 КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа от 10 до 20 тыс. руб. или обязательных работ на срок до 40 часов»,— говорится в заявлении.

Группа мероприятия во «ВКонтакте» на момент публикации новости заблокирована. «Новая газета» пишет, что организаторы фестиваля не посчитали необходимым согласовывать мероприятие, поскольку оно не является политической акцией. По областному закону мероприятия до 100 человек согласовывать ну нужно.

Напомним, жители Архангельской области протестуют против завоза отходов из Москвы и строительства мусорного полигона в районе станции Шиес с декабря 2018 года. 16 мая президент России Владимир Путин, выступая на медиафоруме ОНФ, пообещал обсудить эту проблему и с главой Архангельской области, и с мэром Москвы. По его мнению, решения о вывозе мусора должны приниматься так, чтобы не вредить людям. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов позднее сообщил, что в регионе пройдут общественные обсуждения проекта мусорного полигона в районе станции Шиес.

Повлияет ли учет мнения местных жителей на реализацию проекта — в материале “Ъ FM”.