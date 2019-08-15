При аварийной посадке «Уральских авиалиний» пострадали 55 человек

В результате экстренной посадки самолета Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» пострадали 55 человек, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. По его данным, 17 из пострадавших — дети. Позже эту информацию подтвердили в МЧС.
Самолет совершил жесткую посадку в открытом поле в Раменском районе (Московская область) из-за столкновения со стаей чаек. Посадка прошла без шасси. На борту находились 226 человек и семь членов экипажа. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На время проверки экипаж отстранен от полетов.
Ситуацию прокомментировал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он подчеркнул, что экипаж лайнера нужно наградить.
Подробнее — в материале «Кукуруза приняла Airbus»
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Героический экипаж рейса «Уральских авиалиний»: КВС — Дамир Юсупов Второй пилот — Георгий Мурзин Старший бортпроводник — Дмитрий Ивлицкий Бортпроводник — Надежда Вершинина Бортпроводник — Дмитрий Гончаренко Бортпроводник — Алия Слякаева Бортпроводник — Яна Ягодина ? Благодарю экипаж за мужество и профессионализм. Эти люди должны быть представлены к наградам. Компания «Уральские авиалинии» еще раз доказала, что не зря считается одной из самых безопасных в мире. Там тратят много сил и средств на подготовку сотрудников. И, как видите, это приносит бесценные плоды — спасенные человеческие жизни.