Три человека погибли в ДТП в Славянском районе Кубани

Смертельная авария произошла в среду, 14 августа, в Славянском районе Краснодарского края. По сообщению регионального ГУ МВД, около 21:00 43-летний водитель автомобиля Dodge, двигаясь по улице Котовского станицы Петровской, не справился с управлением и съехал с дороги. Машина опрокинулась и три пассажира, находящиеся в ней, погибли на месте. Водитель получил телесные повреждения.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Вчера же, 14 августа, около 4:20 утра на трассе М-4 «Дон» в районе станицы Пластуновской Динского района 54-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не выдержал боковой интервал и столкнулся с эвакуатором, двигавшимся в попутном направлении. Микроавтобус откинуло на дорожное ограждение, в результате чего погиб его пассажир и пострадала несовершеннолетняя девочка, которая была доставлена в больницу.

13 августа около 16:00 в Усть-Лабинском районе края на трассе Краснодар – Кропоткин 37-летний водитель автомобиля Opel Zafira выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Genesis. Погибли пять человек, среди которых двое несовершеннолетних. Еще шестеро госпитализированы в ЦРБ Усть-Лабинска.

Василий Хитрых