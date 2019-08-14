По факту смертельного ДТП в Усть-Лабинском районе возбуждено уголовное дело

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Следственная часть ОМВД по Усть-Лабинскому району возбудила уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК РФ), приведших к смертельной аварии.

Как писал “Ъ-Кубань”, ДТП, по предварительным данным, случилось около 16:00 во вторник, 13 августа, на 39-м километре автодороги Краснодар – Кропоткин. 37-летний водитель автомобиля Opel Zafira, двигаясь в сторону Краснодара, выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Genesis.

В результате аварии погибли пять человек. Это водитель и четверо пассажиров «Опеля». В числе погибших двое несовершеннолетних. Еще трое пассажиров «Опеля», в том числе двое несовершеннолетних, а также 54-летний водитель и двое пассажиров Hyundai Genesis, госпитализированы в ЦРБ Усть-Лабинска. По распоряжению главы Кубани туда были направлены бригады детской и взрослой санавиации. Двух пациентов транспортировали вертолетом в ККБ №1 в Краснодар.

Василий Хитрых